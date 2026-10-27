பெட்ரோல் பங்க் உரிமையாளர் குத்திக்கொலை; சகோதரரும் பலி
பெட்ரோல் பங்க் உரிமையாளர் குத்திக்கொலை; சகோதரரும் பலி
ADDED : செப் 29, 2026 01:32 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி டவுனில் பெட்ரோல் பங்க் நடத்தி வந்த டால்டன், 76, மற்றும் அவரது சகோதரர் நிக்கோலஸ், 78, ஆகிய இருவரும் இன்று (செப் 29) காலை இடத்தகராறில் கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்யப்பட்டனர்.
திருநெல்வேலி டவுன் மணிப்புரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் டால்டன், 70. இவர் திருநெல்வேலி மாநகராட்சி ஆர்ச்சில் இருந்து டவுனுக்குச் நெல்லை கண்ணன் சாலையில் பெட்ரோல் பங்க் நடத்தி வந்தார். இவருக்கு உதவியாக அவரது அண்ணன் நிக்கோலஸ் ராஜரத்தினம், 78, செயல்பட்டு வந்தார். இவர்களுக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த செந்தில்குமாருக்கும் கோவில் தொடர்பாக இடத்தகராறு இருந்து வந்தது.
மணிப்புரம் பகுதியில் உள்ள மாடசாமி பேச்சியம்மன் கோவிலுக்கு இன்று காலை செந்தில்குமார் லாரியில் மண் கொண்டு சென்றார். அப்போது டால்டன், நிக்கோலஸ் ராஜரத்தினம் ஆகியோருக்கும் செந்தில்குமாருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், செந்தில்குமார் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் இருவரையும் குத்தியுள்ளார். இதில் பலத்த காயமடைந்த டால்டன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
நிக்கோலஸ் ராஜரத்தினம் சந்திப்பு பகுதியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் உயிரிழந்தார். கத்திக்குத்து சம்பவத்தில் காயமடைந்த செந்தில்குமார், திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். சம்பவம் குறித்து திருநெல்வேலி டவுன் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.