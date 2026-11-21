வ.உ.சி. மணிமண்டபத்தில் அடுத்தடுத்து ரகளை சிலை மீது ஏறி கூச்சல்; பட்டாசு வெடிக்க முயற்சி: போலீசார் லேசான தடியடி
வ.உ.சி. மணிமண்டபத்தில் அடுத்தடுத்து ரகளை சிலை மீது ஏறி கூச்சல்; பட்டாசு வெடிக்க முயற்சி: போலீசார் லேசான தடியடி
UPDATED : நவ 18, 2026 08:57 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:52 PM
UPDATED : நவ 18, 2026 08:57 PM ADDED : நவ 18, 2026 08:52 PM
திருநெல்வேலி: சுதந்திர போராட்ட வீரர் வ.உ.சிதம்பரனாரின் 90-வது நினைவு தினத்தையொட்டி திருநெல்வேலி டவுன் வ.உ.சி. மணிமண்டபத்தில் அஞ்சலி செலுத்த வந்த மதுரையைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் ரகளையில் ஈடுபட்டதால் போலீசார் லேசான தடியடி நடத்தினர். சிலை மீது ஏறி கூச்சலிட்டதுடன், சிலை முன் பட்டாசு வைத்து வெடிக்க முயன்றதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
திருநெல்வேலி மாநகராட்சி அலுவலகம் எதிரே உள்ள வ.உ.சி. மணிமண்டபத்தில் நேற்று பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர், அமைப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். மதுரை மாவட்டம் சிந்தாமணி பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் காரில் வந்தனர். மணிமண்டப வாசல் பகுதியில் சாலையை மறித்து ரகளையில் ஈடுபட்டதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. அவர்களை அப்புறப்படுத்த முயன்ற போலீசாருடன் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து போலீசார் லேசான தடியடி நடத்தி கூட்டத்தைக் கலைத்தனர்.
பின்னர் அவர்களை மணிமண்டபத்திற்குள் அனுமதித்தபோது, சிலையின் மீது ஏறி நின்று கூச்சலிட்டு ரகளையில் ஈடுபட்டனர். போலீசார் அவர்களை வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றினர்.
இதற்கிடையே வ.உ.சி. சிலையின் காலடியில் சிலர் பட்டாசுகளை வைத்து வெடிக்க முயன்றனர். இதைக் கவனித்த பெண் போலீஸ் ஒருவர் பட்டாசுகளைக் பறிமுதல் செய்து உயரதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தார்.
இந்நிலையில் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரையில் இருந்து வந்தவர்களுக்கும், திருநெல்வேலி பகுதியைச் சேர்ந்த அமைப்பினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து இருதரப்பினரும் மாறி மாறி செருப்புகளை வீசி மோதலில் ஈடுபட்டனர். பேரிகார்டுகளையும் துாக்கி வீசியதால் பதற்றம் அதிகரித்தது. போலீசார் இருதரப்பினரையும் அப்புறப்படுத்தினர்.
அப்போது அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி வ.உ.சி. சிலைக்கு மாலை அணிவித்துவிட்டு நிருபர்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தார். மோதல் காரணமாக அவர் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றார்.