கோயில் திருக்கல்யாண விழாவில் மின்தடை

ADDED : நவ 06, 2026 07:47 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் காந்திமதி அம்பாள் கோயிலில் இன்று (நவ.,6) அதிகாலை நடந்த ஐப்பசி திருக்கல்யாண விழாவின்போது திடீரென மின்தடை ஏற்பட்டதால் பக்தர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
அதிகாலை 4:00 மணி முதல் சுவாமி நெல்லையப்பர், காந்திமதி அம்பாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், பூஜைகள் நடந்தன. தொடர்ந்து ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் சுவாமிகள் எழுந்தருளியிருந்தபோது திடீரென மின்சாரம் தடைபட்டது. இதனால் கோயில் ஊழியர்கள், பக்தர்கள் தங்களது அலைபேசிகளில் ஒளி ஏற்படுத்தி வெளிச்சம் காட்டினர். 2 நிமிடங்கள் இருள் சூழ்ந்து இருந்தது.
இதுகுறித்து கோயில் நிர்வாகத்தினர் கூறுகையில் ‘முக்கிய நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஜெனரேட்டர் மூலமே மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது. திருக்கல்யாண நிகழ்ச்சி துவங்குவதற்கு முன் ஜெனரேட்டரில் ஏற்பட்ட சிறிய ஒயர் கோளாறால் 2 நிமிடம் மின்தடை ஏற்பட்டது. உடனடியாக அது சரிசெய்யப்பட்டு நிகழ்ச்சி தடையின்றி நடந்தது’ என்றனர்.