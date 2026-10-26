/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/இளம்பெண் கர்ப்பம் வாலிபருக்கு சிறை
UPDATED : அக் 26, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 25, 2026 11:24 PM
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திருநெல்வேலி: இளம்பெண்ணை கர்ப்பமாக்கி, மிரட்டல் விடுத்த சஞ்சய் ராம், 24, என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
திருநெல்வேலி தச்சநல்லுாரை சேர்ந்தவர் ராமமூர்த்தி மகன் சஞ்சய் ராம். இவரது உறவினர் குடும்பத்தினர், துாத்துக்குடியில் வசிக்கின்றனர். சில மாதங்களுக்கு முன், திருமணத்திற்காக திருநெல்வேலி வந்தவர்கள், 23 வயது மகளுடன் ராமமூர்த்தி வீட்டில் தங்கினர்.
அப்போது, இளம்பெண்ணை சஞ்சய் ராம் பலாத்காரம் செய்துள்ளார். இதில், இளம்பெண் கர்ப்பமாகியுள்ளார். அதன்பின், தன்னை திருமணம் செய்யுமாறு சஞ்சய் ராமிடம் இளம்பெண் கேட்டுள்ளார். மறுத்த சஞ்சய் ராம், இளம்பெண்ணுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.
புகாரில், டவுன் மகளிர் போலீசார், சஞ்சய் ராமை, நேற்று கைது செய்தனர்.