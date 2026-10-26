சிறையில் கைதிகள் மோதல் 2 வார்டன்கள் மீது தாக்குதல்
சிறையில் கைதிகள் மோதல் 2 வார்டன்கள் மீது தாக்குதல்
ADDED : அக் 20, 2026 06:59 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மத்திய சிறையில் கைதிகளுக்கு உணவு பரிமாறும்போது ஏற்பட்ட மோதலைத் தடுக்கச் சென்ற 2 வார்டன்கள் தாக்கப்பட்டனர்.
தமிழக சிறைகளில் திருநெல்வேலி மத்திய சிறையில் மட்டும் கைதிகளுக்கு இடையே ஜாதி ரீதியான மோதல்களைத் தடுக்கும் வகையில், ஜாதி அடிப்படையில் தனித்தனி பிளாக்குகளில் அடைக்கும் நடைமுறை நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் ஐந்தாவது பிளாக்கில் நேற்று மதியம் விசாரணை கைதிகளுக்கு உணவு வழங்கியபோது குழம்பு குறைவாக ஊற்றியதாகக் கூறி தகராறு ஏற்பட்டது. இது மோதலாக மாறியது. கைதிகளைச் சமாதானப்படுத்தச் சென்ற சிறை வார்டன்கள் மணிகண்டன், காசி ஆகிய இருவரையும் அவர்கள் தாக்கினர். காயமடைந்த இருவரும் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். பெருமாள்புரம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.