சுருக்குமடி வலை மீனவர்களுக்கு ஆதரவாக கடலில் இறங்கி போராட்டம் : காங்., எம்.பி.,
சுருக்குமடி வலை மீனவர்களுக்கு ஆதரவாக கடலில் இறங்கி போராட்டம் : காங்., எம்.பி.,
UPDATED : நவ 20, 2026 10:06 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:04 PM
UPDATED : நவ 20, 2026 10:06 PM ADDED : நவ 20, 2026 10:04 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சுருக்குமடி வலை பயன்படுத்தும் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் வகையில் அதிகாரிகள் கெடுபிடி காட்டுவதாக குற்றம்சாட்டிய காங்., எம்.பி., ராபர்ட் புரூஸ் நவ., 24 க்குள் இதுகுறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் மீனவர்களுடன் கடலுக்குள் சென்று மீன்பிடிக்கும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என எச்சரித்தார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் உவரி, கூட்டப்பனை, கூடுதாழை உள்ளிட்ட 10 மீனவ கிராமங்களைச் சேர்ந்த 500க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள், என்.ஜி.ஓ., காலனியில் உள்ள எம்.பி., அலுவலகத்தில் ராபர்ட் புரூஸ் எம்.பி.,யிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.
பின் எம்.பி., கூறியதாவது:
கடந்த 2000 ம் ஆண்டு அரசாணை 40ன் கீழ் சுருக்குமடி வலை, பிளாஸ்டிக் வலைகளை பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், கடந்த 26 ஆண்டுகளாக நாட்டுப்படகுகளில் சாதாரண வலைகளுடன் சுருக்குமடி வலைகளையும் பயன்படுத்தி மீனவர்கள் தொழில் செய்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குனர் வெளியிட்ட சுற்றறிக்கை மீனவர்களை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது. சுருக்குமடி வலையை படகில் வைத்திருந்தாலே படகை பறிமுதல் செய்வதுடன், பிடிக்கப்படும் மீன்களையும் பறிமுதல் செய்யப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. மீன்களை விற்பனைக்கு எடுத்துச் செல்லும் வாகனங்களையும் பறிமுதல் செய்து, உரிமையாளர்கள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குனரின் தன்னிச்சையான நடவடிக்கையை கண்டிக்கிறேன். கடந்த 6 ஆண்டுகளாக பிரச்னையின்றி மீன்பிடித்து வந்த மீனவர்களுக்கு தற்போது திடீரென கெடுபிடி காட்டுவது அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும். இதுதொடர்பாக தலைமைச் செயலரை சந்தித்து பேசியுள்ளேன். இப்பிரச்னைக்கு மீனவர்களுடன் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தீர்வு காண வேண்டும். 2000ம் ஆண்டு பிறப்பிக்கப்பட்ட அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும். இதுதொடர்பாக முதல்வர் விஜயை சந்திக்க நேரம் கேட்டுள்ளேன்.
நவ., 24 வரை மீனவர்கள் பொறுமை காப்பர். அதற்குள் உரிய முடிவு எடுக்காவிட்டால், என் தலைமையில் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள், மீனவர்களுடன் கடலுக்குள் சென்று மீன்பிடிக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என்றார்.