/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/ குமரியில் ரயில்தடம் புரண்டு விபத்து; ரயில்சேவை பாதிப்பு
குமரியில் ரயில்தடம் புரண்டு விபத்து; ரயில்சேவை பாதிப்பு
குமரியில் ரயில்தடம் புரண்டு விபத்து; ரயில்சேவை பாதிப்பு
ADDED : அக் 22, 2026 08:29 AM
ADDED : அக் 22, 2026 08:29 AM
அ நிறம் | அளவு
கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரி மாவட்ட எல்லை பாறசாலையில் நிலச்சரிவு காரணமாக ரயில் தடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது.
பிலாஸ்பூரிலிருந்து திருநெல்வேலி நோக்கி (ரயில் எண் 22619) எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சென்று கொண்டிருந்தது. இன்று அதிகாலை 2 மணியளவில் கேரள மாநிலம் பாறசாலை ரயில் நிலையம் அருகே பலத்த மழை காரணமாக நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது. மண் தண்டவாளத்தில் விழுந்ததால் ரயில் தடம் புரண்டது.
இந்த விபத்தில் யாருக்கும் எந்தவித காயமும் ஏற்படவில்லை என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். நேற்று இரவு பெய்த கனமழையே இந்த நிலச்சரிவுக்குக் காரணம் என்று முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நாகர்கோவில் - திருவனந்தபுரம் இடையே ரயில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சீரமைப்பு பணிகளில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
.