முடிந்த பணிக்கு மீண்டும் டெண்டர் திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் சர்ச்சை
முடிந்த பணிக்கு மீண்டும் டெண்டர் திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் சர்ச்சை
UPDATED : அக் 31, 2026 05:26 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:24 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாநகராட்சி ராமையன்பட்டி குப்பைக் கிடங்கில் ஏற்கனவே ஸ்பிரிங்லர் கருவிகள் பொருத்தப்பட்ட நிலையில், அதே பணிக்கு புதிதாக டெண்டர் விடப்பட்டுள்ளதால் சர்ச்சை ஏற்பட்டுள்ளது.
இம்மாநகராட்சியில் சேகரிக்கப்படும் திடக்கழிவுகள், சங்கரன்கோவில் சாலையில் உள்ள ராமையன்பட்டி மாநகராட்சி குப்பைக் கிடங்கில் கொட்டப்படுகின்றன. இங்கு மலைபோல் குவிந்துள்ள குப்பையில் காற்று வீசும் காலங்களில் தீப்பற்றி எரிகிறது. வாரக்கணக்கில் எரியும் தீயால் மாநகரம் முழுவதும் புகைமண்டலமாக காட்சியளிக்கிறது.
தீ விபத்துகளைத் தடுக்க குப்பைக் கிடங்கில் தண்ணீரைப் பீச்சியடிக்கும் ஸ்பிரிங்லர் கருவிகள் பொருத்த மாநகராட்சி முடிவு செய்தது. இதற்காக ரூ.7 லட்சம் செலவில் கடந்த எட்டு மாதங்களுக்கு முன்பே கருவிகள் பொருத்தப்பட்டன.
ஆனால், ஏற்கனவே முடிக்கப்பட்ட இந்தப் பணிக்கு கடந்த செப்டம்பர் மாதம் புதிதாக டெண்டர் விடப்பட்டுள்ளது. முடிந்த பணிக்கு மீண்டும் டெண்டர் விடப்பட்டுள்ளதால் மாநகராட்சி நிர்வாகத்தில் சர்ச்சை ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையே ஏற்கனவே பணியை செய்த திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த ஒப்பந்ததாரருக்கும், தற்போது புதிதாக டெண்டர் எடுத்துள்ள துாத்துக்குடியைச் சேர்ந்த ஒப்பந்ததாரருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி செயற்பொறியாளர் அசோக்குமாரிடம் கேட்டபோது, ஏற்கனவே முடிந்த பணிகளுக்கு புதிதாக டெண்டர் விட முடியாது. இதுகுறித்து விசாரித்துவிட்டு பதிலளிக்கிறேன், என்றார்.