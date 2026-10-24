சரள் மண் எடுக்க அனுமதி மறுப்பு தாலுகா அலுவலகத்தில் தீக்குளிக்க முயற்சி
சரள் மண் எடுக்க அனுமதி மறுப்பு தாலுகா அலுவலகத்தில் தீக்குளிக்க முயற்சி
UPDATED : அக் 23, 2026 09:08 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:06 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம் உத்தமபாண்டியன் குளத்தைச் சேர்ந்த ஆட்டோ டிரைவர் லட்சுமணன் 40, தனது 14 வயது மனவளர்ச்சி குன்றிய மகளுடன் பாளை., தாலுகா அலுவலகத்தில் பெட்ரோல் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றார்.
வீட்டைச்சுற்றியுள்ள பள்ளங்களை நிரப்ப சரள் மண் எடுக்க அனுமதி கோரி மூன்று முறை மனு அளித்தும் அனுமதி கிடைக்காததால், தாசில்தார் அறை முன் மகளுடன் வந்த லட்சுமணன், இருவர் மீதும் பெட்ரோல் ஊற்றி தீப்பெட்டியை எடுத்தார். அங்கிருந்தவர்கள் தீப்பெட்டியைப் பறித்து தடுத்து நிறுத்தினர்.
தனது ஊரில் மற்றவர்களுக்கு சரள் மண் எடுக்க அனுமதி வழங்கப்பட்ட நிலையில், தனக்கு 20 டிராக்டர் அளவு மண் எடுக்க அனுமதி கிடைத்தும் அதிகாரிகள் அனுமதி வழங்கவில்லை என லட்சுமணன் தெரிவித்தார்.
திருநெல்வேலி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் தீக்குளித்து உயிரிழந்த சம்பவத்துக்குப் பின், அங்கு பலத்த சோதனைக்குப் பிறகே பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். இந்நிலையில் பாளை., தாலுகா அலுவலகத்துக்குள் பெட்ரோலை கொண்டு சென்றது எப்படி என போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.