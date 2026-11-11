/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/மகேந்திரகிரியில் ராக்கெட் எரிபொருள் இயந்திரம் 200 விநாடிகள் இயக்கி வெற்றி
மகேந்திரகிரியில் ராக்கெட் எரிபொருள் இயந்திரம் 200 விநாடிகள் இயக்கி வெற்றி
மகேந்திரகிரியில் ராக்கெட் எரிபொருள் இயந்திரம் 200 விநாடிகள் இயக்கி வெற்றி
UPDATED : நவ 10, 2026 09:41 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:38 PM
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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம் மகேந்திரகிரியில் உள்ள இஸ்ரோ உந்துவிசை வளாகத்தில் ஜி.எஸ்.எல்.வி.-எப்., 19 ராக்கெட்டுக்கான திரவ எரிபொருள் இயந்திரம் 200 விநாடிகள் தொடர்ந்து இயக்கி வெற்றிகரமாகச் சோதிக்கப்பட்டது.
நவ., 5ல் நடந்த இச்சோதனையில் இயந்திரத்தின் முக்கியப் பகுதிகள் சிறப்பாகச் செயல்பட்டன. எதிர்பார்த்த தொழில்நுட்ப முடிவுகளும் கிடைத்ததாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது.
இந்த வெற்றியைத் தொடர்ந்து சோதிக்கப்பட்ட இயந்திரம் ஜி.எஸ்.எல்.வி.-எப்., 19 ராக்கெட்டில் பொருத்தப்பட உள்ளது. இந்த ராக்கெட் மூலம் என்.வி.எஸ்., -04 வழிகாட்டி செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்தத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மகேந்திரகிரி இஸ்ரோ மையத்தின் இச்சாதனை, இந்தியாவின் அடுத்தகட்ட விண்வெளித் திட்டத்துக்கு முக்கிய முன்னேற்றமாக உள்ளது.