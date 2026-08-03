' லிப்ட்' கேட்பது போல் நடித்து தங்க மோதிரம் பறிப்பு ரவுடி கைது
' லிப்ட்' கேட்பது போல் நடித்து தங்க மோதிரம் பறிப்பு ரவுடி கைது
ADDED : ஆக 02, 2026 11:19 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலியில் வாலிபரிடம் டூவீலரில் 'லிப்ட்' கேட்பது போல் ஏமாற்றி 3.5 கிராம் தங்க மோதிரத்தை பறித்துச்சென்ற ரவுடியை போலீசார் கைது செய்தனர்.
தாழையூத்து அருகே நாரணம்மாள்புரத்தைச் சேர்ந்தவர் சங்கர் 28. இவர் கடந்த ஜூலை 31- இரவு திருநெல்வேலி சந்திப்பு பகுதியில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைக்கு சென்றார்.
அப்போது அருகில் இருந்த நபர், தன்னை கே.டி.சி.,நகர் அருகே இறக்கி விடுமாறு சங்கரிடம் கேட்டார். இதையடுத்து அந்த நபரை சங்கர் தனது டூவீலரில் அழைத்துச்சென்றார்.
ஆள்நடமாட்டம் இல்லாத பகுதியில் சென்றபோது, பின்னால் அமர்ந்திருந்த நபர் சங்கரை தாக்கினார். தொடர்ந்து அவர் அணிந்திருந்த 3.5 கிராம் தங்க மோதிரத்தை பறித்துக்கொண்டு தப்பினார்.
தாலுகா போலீசார் சி.சி.டி.வி., காட்சிகளை ஆய்வு செய்தபோது வழிப்பறியில் ஈடுபட்டது வல்லநாட்டை சேர்ந்த ரவுடி சின்னத்துரை 35, என தெரிந்தது.
இதையடுத்து போலீசார் அவரை கைது செய்தனர். சின்னத்துரை மீது ஏற்கனவே அடிதடி, திருட்டு உள்ளிட்ட 18 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.