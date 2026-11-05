நெல்லையில் ரவுடி வெட்டிக்கொலை
நெல்லையில் ரவுடி வெட்டிக்கொலை
UPDATED : நவ 04, 2026 01:59 PM
ADDED : நவ 04, 2026 01:57 PM
UPDATED : நவ 04, 2026 01:59 PM ADDED : நவ 04, 2026 01:57 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி பாளை., மனக்காவலம் பிள்ளை நகர் பகுதியில் 11 வழக்குகளில் தொடர்புடைய பிரபல ரவுடி ஷ்யாம் பிரபாகரை, டூவீலரில் பின்தொடர்ந்து வந்த 3 பேர் அரிவாளால் வெட்டிக் கொலை செய்தனர்.
திருநெல்வேலி பாளை., எம்.கே.பி. நகர் பகுதியை சேர்ந்த டேவிட் மகன் ஷ்யாம் பிரபாகர், 35. இவருக்கு மனைவி, 2 குழந்தைகள் உள்ளனர். பெயின்டிங், பாலிஷ் தொழில் செய்து வந்தார். இவர் மீது 3 கொலை வழக்குகள், 2 கொலை முயற்சி வழக்குகள் உட்பட 11 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. போலீஸ் பதிவேடுகளில் ரவுடியாக உள்ளார்.
2017ல் பட்டாணி உள்ளிட்ட சிலருடன் சேர்ந்து ராஜா சிங் என்பவரை கொலை செய்த வழக்கில் ஷ்யாம் பிரபாகர் கைது செய்யப்பட்டார். சில மாதங்களாக பட்டாணி உள்ளிட்ட சிலருடன் தொடர்பை துண்டித்துக்கொண்டதால் முன்விரோதம் இருந்துள்ளது. சில நாட்களுக்கு முன் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பாக மாறியுள்ளது.
துரத்தி வந்து வெட்டினர்
இந்த நிலையில் நேற்று இரவு 9:00 மணியளவில் பணியை முடித்துவிட்டு ஷ்யாம் பிரபாகர் டூவீலரில் வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்தார். எம்.கே.பி. நகர் எம்.ஜி.ஆர். மன்றம் அருகே மற்றொரு டூவீலரில் பின்னால் வந்த 3 பேர் அவரை வழிமறித்தனர். பின்னர் அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு தப்பினர்.
ஷ்யாம் பிரபாகர் அங்கேயே இறந்தார்.
போலீஸ் கமிஷனர் ஆய்வு
போலீஸ் கமிஷனர் தேஷ்முக் சேகர் சஞ்சய் தலைமையில் அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு செய்தனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில் 2017 ல் ராஜா சிங் கொலை வழக்கில் ஷ்யாம் பிரபாகருடன் கைது செய்யப்பட்ட பட்டாணி உள்ளிட்ட சிலர் இந்த கொலையில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். தலைமறைவானவர்களை தேடுகின்றனர்.
ஷ்யாம் பிரபாகர் பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்தவர். ஜாதி ரீதியான மோதல் காரணமாக கொலை நடந்ததா அல்லது ரவுடிகளுக்கு இடையிலான முன்விரோதத்தில் கூட்டாளிகளே தீர்த்துக்கட்டினரா என்ற கோணங்களில் விசாரணை நடக்கிறது.