ரூ.1 கோடி காப்பர் வயர் திருட்டு மேலும் 4 பேர் கைது
ரூ.1 கோடி காப்பர் வயர் திருட்டு மேலும் 4 பேர் கைது
UPDATED : அக் 19, 2026 06:20 PM
ADDED : அக் 19, 2026 06:16 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம் திசையன்விளை அருகே முடவன்குளத்தில் தனியார் சோலார் மின் உற்பத்தி நிறுவனத்தில் ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான காப்பர் வயர்கள், எர்த் ராடுகள் திருடப்பட்ட வழக்கில் மேலும் 4 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடமிருந்து 1027 கிலோ காப்பர் வயர்கள்,
ரூ.1.92 லட்சம் ரொக்கம், 3 கார்கள், 2 டூவீலர்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. கடந்த அக்.1-ம் தேதி இரவு நிறுவனத்தின் ஸ்டோர் ஷெட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த காப்பர் வயர்கள், எர்த் ராடுகளை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றனர். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் திசையன்விளை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர்.
இந்த வழக்கில் தலைவன்விளை சக்திவேல் 24, சத்தியராகவன் 23, அஜித்குமார் 28, லோகேஷ் 28, திசையன்விளை முத்துகிருஷ்ணன் 28, சந்துரு 21, ஆகிய 6 பேர் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டனர்.
தொடர்ந்து, வள்ளியூர் டி.எஸ்.பி., வெங்கடேஷ் மேற்பார்வையில், திசையன்விளை எஸ்.ஐ.,மாதவராஜா தலைமையிலான போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். நேற்று இதில் தொடர்புடைய திசையன்விளை சக்திவேல் 24, தலைவன்விளை திலகராஜ் 28, சரண் 25, சுஜித்ரன் 26, ஆகிய மேலும் 4 பேரை கைது செய்தனர்.