ரூ.17.63 லட்சம் வாடகை பாக்கியால் நெல்லையப்பர் கோயில் கட்டடம் மீட்பு
ரூ.17.63 லட்சம் வாடகை பாக்கியால் நெல்லையப்பர் கோயில் கட்டடம் மீட்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 09:22 PM
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 23, 2026 09:22 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி டவுன் மேலரத வீதியில் உள்ள நெல்லையப்பர் - காந்திமதி அம்மன் கோயிலுக்கு சொந்தமான ரூ.1.66 கோடி மதிப்பிலான கட்டடம் ரூ.17.63 லட்சம் வாடகை பாக்கி காரணமாக நேற்று மீட்கப்பட்டது.
இக்கோயிலுக்கு சொந்தமான கதவு எண்கள் 123, 124 கொண்ட கட்டடங்களுக்கு ரூ.17 லட்சத்து 63 ஆயிரத்து 778 வாடகை பாக்கி செலுத்தாமல் இருந்ததால், ஆக்கிரமிப்பாளருக்கு எதிராக ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. கடந்த மாதம் 1ம் தேதி தீர்ப்பு பிறப்பிக்கப்பட்டது. இதன்படி அறநிலையத்துறை உதவி ஆணையர் சுப்புலெட்சுமி, ஆலய நிலங்கள் தனி தாசில்தார் வள்ளிநாயகம் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள், போலீசார் முன்னிலையில் கட்டடம் மீட்கப்பட்டது. கோயில் சொத்துக்களை ஆக்கிரமிப்போர் மீது கடும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.