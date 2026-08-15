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﻿ ரூ.22.77 லட்சம் கையாடல் நிதி நிறுவன மேலாளர் கைது

﻿ ரூ.22.77 லட்சம் கையாடல் நிதி நிறுவன மேலாளர் கைது

ADDED : ஆக 13, 2026 11:37 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 11:37 PM

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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலியில் கொசமற்றம் நிதி நிறுவனத்தில் தங்க நகைகளை போலி பெயர்களில் அடகு வைத்து ரூ.22 லட்சத்து 77 ஆயிரத்து 981 கையாடல் செய்ததாக கிளை மேலாளரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் நெட்டூர் காமராஜர் தெருவைச் சேர்ந்தவர் காளிதாஸ், 38. இவர் தச்சநல்லுார் கொசமற்றம் நிதி நிறுவன கிளையில் மேலாளராக பணியாற்றி வந்தார்.

கடந்த 2025 நவம்பர் மாதம் கிளையில் தணிக்கை நடந்தபோது, பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான முறைகேடுகள் நடந்தது தெரியவந்தது. நிறுவனமண்டல மேலாளர் அழகுராஜன், திருநெல்வேலி மாநகர போலீசில் புகார் அளித்தார்.

விசாரணையில் காளிதாஸ், வாடிக்கையாளர்கள் அடமானம் வைக்க கொடுத்த தங்க நகைகளை அவர்களின் பெயரில் பதிவு செய்யாமல், வேறு நபர்களின் பெயர்களில் போலியாக அடமானம் வைத்து கூடுதல் தொகையை கையாடல் செய்துள்ளார். மேலும், வாடிக்கையாளர்களுக்கு தெரியாமலேயே அவர்களின் நகைகளை அதிக தொகைக்கு மறு அடமானம் வைத்து பணத்தை சுருட்டியதும் தெரிந்தது. நகைகளின் எடையை கூடுதலாக காட்டியது, கல் எடையை கழிக்காமல் விட்டது உள்ளிட்ட பல்வேறு முறைகேடுகள் மூலம் நிறுவனத்திற்கு ரூ.22 லட்சத்து 77 ஆயிரத்து 981 இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக தெரிவித்த குற்றப்பிரிவு போலீசார், காளிதாசை கைது செய்தனர்.

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