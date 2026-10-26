﻿ ரூ.30 லட்சம் வீட்டு மனை மோசடியில் பெண் கைது

ADDED : செப் 24, 2026 12:25 AM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலியில் ரூ.30 லட்சம் மதிப்பிலான வீட்டு மனையை போலி ஆவணம் மூலம் மோசடி செய்து விற்ற வழக்கில் பெண் கைது செய்யப்பட்டார்.
மும்பையைச் சேர்ந்த லட்சுமி, 60, அவரது கணவர் வேலாயுதம் ஆகியோர் 1996 ஏப்.19ல், திருநெல்வேலி மேலப்பாளையம் குலவணிகர்புரம் ஸ்ரீராம் நகரில் 5 வீட்டு மனைகளை ரெட்டியார்பட்டி உச்சிமாகாளி அம்மன் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்த பாஸ்கரன் மனைவி குமுதா, 59, மற்றும் சிலரிடம் இருந்து விலைக்கு வாங்கியுள்ளனர். வேலாயுதம் கடந்த 2005ல் இறந்துவிட்டார்.
இந்நிலையில், அந்த இடத்துக்கு வில்லங்கச் சான்று பெற்றுப் பார்த்தபோது, குமுதா மற்றும் அவரது உறவினர்களான ஜவகர், பாஸ்கரன், சங்கரன் ஆகியோர் கூட்டுச் சேர்ந்து, 2001 டிச.24ல் அந்த வீட்டு மனைகளில் ஒன்றை வேறொருவருக்கு மோசடியாக விற்றது தெரியவந்தது. தற்போது அதன் மதிப்பு ரூ.30 லட்சம். இதுகுறித்து லட்சுமி புகாரில் குமுதாவை திருநெல்வேலி மாநகர குற்றப்பிரிவு எஸ்.ஐ., நாராயணன் கைது செய்தார்.