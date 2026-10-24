மாணவருடன் இருந்த பிளஸ் 2 மாணவியிடம் பாலியல் அத்துமீறல்: நகை, அலைபேசி பறிப்பு இரு சிறார்கள் உட்பட மூவர் கைது
மாணவருடன் இருந்த பிளஸ் 2 மாணவியிடம் பாலியல் அத்துமீறல்: நகை, அலைபேசி பறிப்பு இரு சிறார்கள் உட்பட மூவர் கைது
UPDATED : அக் 09, 2026 07:51 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:48 PM
திருநெல்வேலி:
திருநெல்வேலியில் மாணவருடன் இருந்த பிளஸ் 2 மாணவியை தாக்கி பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட வாலிபர் மற்றும் இரு சிறார்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
திருநெல்வேலியில் பிளஸ் 2 மாணவி, தன்னுடன் படிக்கும் மாணவர் ஒருவருடன் இரவு பேசிக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அந்த வழியாக டூவீலரில் சென்ற மூன்று பேர், மாணவரை தாக்கி மரத்தில் கட்டி வைத்தனர். பின் மாணவியிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டனர். இதில் மாணவி மயக்கமடைந்து கீழே விழுந்தார். மாணவரின் அலைபேசியை பறித்ததுடன், மாணவியை ஆபாசமாக படம் மற்றும் வீடியோ எடுத்தனர். மாணவி அணிந்திருந்த கம்மல் உள்ளிட்ட நகைகளையும் பறித்து தப்பினர். இதுகுறித்து மாணவி வீட்டில் தெரிவிக்கவில்லை. உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதால் 10 நாட்களுக்கும் மேலாக பள்ளிக்குச் செல்லவில்லை.
திருநெல்வேலியில் குற்றச்செயலில் ஈடுபட்ட சிறார்கள் சிலரை போலீசார் கைது செய்தபோது, அவர்களிடம் மாணவரின் அலைபேசியும் கிடைத்தது. அதில் இருந்த மாணவியின் படங்கள் குறித்து விசாரித்தபோது, மாணவரை மரத்தில் கட்டி வைத்து தாக்கியதும், மாணவியிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதும் தெரியவந்தது.
இதில் அப்பகுதி சுரேஷ் 21, மற்றும் 17, 14 வயதுள்ளவர்கள் ஈடுபட்டது தெரிந்தது. சுரேஷ் மீது போக்சோ, நகை பறித்தது, ஆபாச படம் எடுத்தது உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்தனர். அவர் மீது வேறு வழக்குகள் உள்ளன. 14 வயது சிறுவன், இந்த சம்பவத்துக்குப் பிறகு மற்றொரு குற்றச்செயலில் ஈடுபட்டு தற்போது சிறுவர் கூர்நோக்கு இல்லத்தில் உள்ளார். 17 வயது சிறுவனையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.