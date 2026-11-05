ராமையன்பட்டி குப்பைக் கிடங்கில் ஸ்பிரிங்லர் டெண்டர் ரத்து: தினமலர் செய்தி எதிரொலி
ராமையன்பட்டி குப்பைக் கிடங்கில் ஸ்பிரிங்லர் டெண்டர் ரத்து: தினமலர் செய்தி எதிரொலி
ADDED : நவ 04, 2026 01:29 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாநகராட்சி ராமையன்பட்டி குப்பைக் கிடங்கில் தீ விபத்தைத் தடுக்கும் ஸ்பிரிங்லர் அமைக்கும் பணி ஏற்கனவே முடிந்த நிலையில், ரூ.7 லட்சத்தில் புதிதாக விடப்பட்ட டெண்டர் ரத்து செய்யப்பட்டது.
முடிந்த பணிகளுக்கு புதிதாக டெண்டர் விட்டது தொடர்பாக தினமலர் நாளிதழில் செய்தி வெளியானது. இதையடுத்து மாநகராட்சி நேற்று வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், அவசரகால தேவை கருதி விதி 57(7)-ன் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஏற்கனவே ஸ்பிரிங்லர் பணி முடிந்ததாலும், மழைக்காலம் என்பதாலும் புதிய டெண்டர் ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி செயற்பொறியாளர் அசோக்குமார் கூறுகையில், குப்பைக் கிடங்கில் அவசரகால பணிகள் தான் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
சர்ச்சைக்குரிய டெண்டர் ரத்து செய்யப்பட்டு விட்டது, என்றார்.
மூன்று ஆண்டுகளாக அவசரத் தேவையா
2023 டிசம்பர் 17ல் தாமிரபரணியில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் திருநெல்வேலி மாநகரம் பாதிக்கப்பட்டது. அதன்பிறகு பெரியளவில் அவசரகால தேவைகள் ஏற்படாத நிலையில், விதி 57(7)-ன் கீழ் டெண்டர் விடாமல் கோடிக்கணக்கிலான மதிப்பில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.