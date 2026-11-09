/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/ரோந்துப்பணியில் முறைகேடு எஸ்.எஸ்.ஐ., மீது வழக்கு: சஸ்பெண்ட் செய்து எஸ்.பி., உத்தரவு
ரோந்துப்பணியில் முறைகேடு எஸ்.எஸ்.ஐ., மீது வழக்கு: சஸ்பெண்ட் செய்து எஸ்.பி., உத்தரவு
ரோந்துப்பணியில் முறைகேடு எஸ்.எஸ்.ஐ., மீது வழக்கு: சஸ்பெண்ட் செய்து எஸ்.பி., உத்தரவு
UPDATED : நவ 08, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:59 PM
UPDATED : நவ 08, 2026 06:03 PM ADDED : நவ 08, 2026 05:59 PM
அ நிறம் | அளவு
திருநெல்வேலி:
திருநெல்வேலி மாவட்ட போலீசில் சிறப்பு எஸ்.ஐ.,யாக பணிபுரிபவர் ஈஸ்வரமூர்த்தி 51.
இவர் நவ., 6 இரவு ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்ட போது உரிய தகவல் தெரிவிக்காமல் பணியை புறக்கணித்து குப்பக்குறிச்சி ஜோதிகோவில் அருகே தன் காரில் இருந்துள்ளார். இதுகுறித்து அவரிடம் விசாரித்த நபருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு அவரை தாக்கியதாகவும் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து ஈஸ்வரமூர்த்தி மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். இதையடுத்து அவரை சஸ்பெண்ட் செய்து மாவட்ட எஸ்.பி., விஸ்வேஸ் சாஸ்திரி உத்தரவிட்டார்.