மாணவனுக்கு தொல்லை: போலீஸ் ஏட்டு கைது

UPDATED : அக் 06, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 05, 2026 06:14 PM
திருநெல்வேலி:திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அருகே தெற்கு அகஸ்தியர்புரத்தைச் சேர்ந்த சேகரின் மகன் அந்தோணி ஜெனிபர் 34. இவர் 2013- ல் இளைஞர் காவல்படையில் தேர்வானார். தொடர்ந்து 2016- ல் தமிழ்நாடு போலீசில் சேர்ந்தார். மணிமுத்தாறு 9-வது பட்டாலியன் ஏ கம்பெனியில் ஏட்டாக பணிபுரிந்து வந்தார். தற்போது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பணியில் உள்ளார்.
சமீபத்தில் விடுமுறையில் சொந்த ஊருக்கு வந்திருந்தார். விக்கிரமசிங்கபுரம் அருகே சிவந்திபுரத்தைச் சேர்ந்த 8-ம் வகுப்பு மாணவர் கடைக்கு மிட்டாய் வாங்க சென்றார். அங்கு சென்ற அந்தோணி ஜெனிபர், மாணவரை மறைவான பகுதிக்கு அழைத்துச் சென்று பாலியல் தொல்லை கொடுத்தார்.
மாணவர் பெற்றோரிடம் புகார் தெரிவித்தார். அவர்கள் அம்பாசமுத்திரம் அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் அளித்தனர். போலீசார் விசாரித்து கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளையும் ஆய்வு செய்தனர். அதில் மாணவரை அந்தோணி ஜெனிபர் அழைத்துச் சென்றது பதிவாகியிருந்தது. இதையடுத்து அவர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து போலீசார் கைது செய்தனர்.