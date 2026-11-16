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மாணவனுக்கு பாலியல் தொல்லை பள்ளி ஆசிரியர் போக்சோவில் கைது

மாணவனுக்கு பாலியல் தொல்லை பள்ளி ஆசிரியர் போக்சோவில் கைது

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ADDED : நவ 14, 2026 12:21 AM

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ADDED : நவ 14, 2026 12:21 AM

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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி அரசு உதவி பெறும் துாய சவேரியார் பள்ளி ஆசிரியர் அருள் பாக்கியம் 42.

இவர் 8ம் வகுப்பு மாணவரை ஓரினச்சேர்க்கைக்கு வற்புறுத்தினார். இதுகுறித்து மாணவர் பெற்றோரிடம் தெரிவித்தார். பெற்றோர் திருநெல்வேலி அனைத்து மகளிர் போலீசில் புகார் அளித்தனர். போலீசார் அருள் பாக்கியத்தை போக்சோவில் கைது செய்தனர்.

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