சித்த மருத்துவக் கல்லுாரி விடுதி நிலத்தை கையகப்படுத்த எதிர்ப்பு: மாணவர்கள் போராட்டம்
சித்த மருத்துவக் கல்லுாரி விடுதி நிலத்தை கையகப்படுத்த எதிர்ப்பு: மாணவர்கள் போராட்டம்
UPDATED : அக் 09, 2026 01:38 AM
ADDED : அக் 09, 2026 01:19 AM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி அரசு சித்த மருத்துவக் கல்லுாரி மாணவர் விடுதி நிலத்தை இ.எஸ்.ஐ., மருத்துவமனை விரிவாக்கத்துக்காக கையகப்படுத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து 200-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் நேற்று உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இளங்கலை, முதுகலை படிக்கும் மாணவர்கள் போராட்டத்தில் பங்கேற்றனர். காலை 10:00 மணி முதல் மாலை வரை அடையாள போராட்டம் நடத்தினர்.
முதுகலை சித்த மருத்துவப் படிப்பை தொடர்ந்து நடத்த 8 ஏக்கர் நிலம் தேவைப்படுகிறது. தற்போது இந்த நிலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு முதுகலை படிப்பில் 30 மாணவர்கள் வரை சேர்க்கப்பட்டு வருகின்றனர். வண்ணார்பேட்டையில் உள்ள சித்த மருத்துவக் கல்லுாரியின் விடுதி நிலம் இ. எஸ். ஐ., மருத்துவமனைக்கு வழங்கப்பட்டால் முதுகலை உள்ளிட்ட உயர்கல்வி படிப்புகளை தொடர்ந்து நடத்துவதில் சிக்கல் ஏற்படும்.
எனவே, நிலத்தை கையகப்படுத்தும் நடவடிக்கையை அரசு கைவிட வேண்டும் என மாணவர்கள் வலியுறுத்தினர். கோரிக்கைகள் குறித்து அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், வரும் திங்கட்கிழமை முதல் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என மாணவர்கள் தெரிவித்தனர்.