கைதி மரணத்தில் சந்தேகம் மாஜிஸ்திரேட் விசாரணை

UPDATED : அக் 15, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:54 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருந்த கைதி சங்கரலிங்கம் 28, தூக்கிட்டு இறந்த சம்பவத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக மனைவி மற்றும் உறவினர்கள் புகார் தெரிவித்தனர். சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரிக்க வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் முன்னீர்பள்ளத்தைச் சேர்ந்த சங்கரலிங்கம் கஞ்சா வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். அதற்கு இருபது நாட்களுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட சாலை விபத்தில் காலில் பலத்த காயமடைந்ததால் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனை கைதிகள் வார்டில் கைதான அவர் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
இந்நிலையில் வார்டு கழிப்பறையில் லுங்கியால் தூக்கிட்டு இறந்ததாக தகவல் வெளியானது. அவரது உடல் பிரேதப்பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனை பிணவறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே சங்கரலிங்கத்தின் மனைவி மற்றும் உறவினர்களிடம் மாஜிஸ்திரேட் விசாரணை நடத்தி வருகிறார். உறவினர்கள் மரணத்தில் சந்தேகம் எழுப்பியுள்ளதால் பிரேதப் பரிசோதனை நடைமுறைகள் தாமதமாகியுள்ளன. எக்ஸ்ரே எடுப்பதற்காக உடல் வெளியே கொண்டு செல்லப்பட்டது.
இதையடுத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மருத்துவமனை பிணவறை முன்பு ஏராளமான போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சங்கரலிங்கத்தின் மரணம் தொடர்பாக விசாரணை தொடர்ந்து நடக்கிறது.