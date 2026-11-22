/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/19 ஆடுகள் இறப்பு
ADDED : நவ 21, 2026 04:28 PM
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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம் மூலைக்கரைப்பட்டி அருகே பட்டியில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 19 ஆடுகள் அடுத்தடுத்து இறந்தன.
நாங்குநேரி அருகே செண்பகராமநல்லுார் தெற்கு தெருவைச் சேர்ந்த சிவன் 51, ஆடு வளர்ப்பதுடன் விவசாயமும் செய்து வருகிறார்.
தனக்குச் சொந்தமான 20 ஆடுகளை அப்பகுதி ஊர் மந்தையில் உள்ள பட்டியில் அடைத்து வைத்திருந்தார்.
இன்று (நவ.,21) காலை ஆடுகளை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்துச் செல்ல பட்டியைத் திறந்தபோது, 19 ஆடுகள் இறந்து கிடந்தன. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அவர், மூலைக்கரைப்பட்டி போலீசில் புகாரளித்தார்.
முதற்கட்ட விசாரணையில் பட்டிக்குள் விஷப்பாம்பு பதுங்கியிருந்ததால், ஆடுகள் கடிபட்டு இறந்திருக்கலாம் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.