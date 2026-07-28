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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/﻿ அ.தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ.,க்களை சோபா கொடுத்து இழுக்கும் பணியில் தான் அரசு ஈடுபட்டுள்ளது திருநெல்வேலியில் உதயநிதி கடும் சாடல்

﻿ அ.தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ.,க்களை சோபா கொடுத்து இழுக்கும் பணியில் தான் அரசு ஈடுபட்டுள்ளது திருநெல்வேலியில் உதயநிதி கடும் சாடல்

﻿ அ.தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ.,க்களை சோபா கொடுத்து இழுக்கும் பணியில் தான் அரசு ஈடுபட்டுள்ளது திருநெல்வேலியில் உதயநிதி கடும் சாடல்

ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:33 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:33 AM

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திருநெல்வேலி: ''அ.தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ.,க்களை சோபா கொடுத்து தங்கள் பக்கம் இழுக்கும் பணியில் தான் அரசு ஈடுபட்டுள்ளது,'' என, திருநெல்வேலி சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள விளாத்திகுளம் தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ., மார்க்கண்டேயனை சந்தித்த தி.மு.க., எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி கடுமையாக சாடினார்.

முன்னாள் அமைச்சர்கள் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், கீதா ஜீவன் உள்ளிட்டோருடன் நேற்று மதியம் 12:38 மணிக்கு திருநெல்வேலி சிறைக்கு வந்த உதயநிதி, மார்க்கண்டேயனை சந்தித்து நலம் விசாரித்தார். மதியம் 1:05 மணியளவில் வெளியே வந்தவர் கே.டி.சி.நகர் ஓட்டலில் நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்தார்.

அவர் கூறியதாவது : சிறையில் மார்க்கண்டேயன் தைரியமாக இருக்கிறார். அவரை ஜாமினில் வெளியே கொண்டு வர சட்டரீதியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு பழிவாங்கும் நடவடிக்கையில் தான் ஈடுபட்டு வருகிறது. தூத்துக்குடி, நெல்லை உள்ளிட்ட இடங்களில் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் மீதே அவர்களது கட்சியினரே புகார்கள் கூறி வருகின்றனர். அவற்றின் மீது இந்த அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

அ.தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ.,க்களை சோபா கொடுத்து தங்கள் பக்கம் இழுக்கும் பணியைத்தான் 24 மணி நேரமும் செய்து வருகிறது என்றார்.

தினமலர் செய்தி எதிரொலி

மார்க்கண்டேயன் ஜூலை 20 சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். அவரை தி.மு.க., துணைப்பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி, முன்னாள் அமைச்சர்கள் நேரு, ரகுபதி சந்தித்திருந்தனர். ஆனால் உதயநிதி சந்திக்காதது தி.மு.க.,வினர் மத்தியில் அதிருப்தி நிலவுவதாக 'தினமலர்' செய்தி வெளியிட்டிருந்தது. அதன் எதிரொலியாக தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தலின்பேரில் உதயநிதி நேற்று திருநெல்வேலி வந்து மார்க்கண்டேயனை சந்தித்து நலம் விசாரித்தார்.



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