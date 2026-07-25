போலீசாரிடம் இருந்த கைதியை அழைத்துச்சென்ற த.வெ.க.,வினர்
போலீசாரிடம் இருந்த கைதியை அழைத்துச்சென்ற த.வெ.க.,வினர்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:15 AM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி அருகே சீவலப்பேரியைச் சேர்ந்த ஆறுமுகம் 42. இவர் உட்பட 3 பேர் மீது மணல் கடத்தல் வழக்கை திருநெல்வேலி தாலுகா போலீசார் கடந்த மாதம் பதிவு செய்தனர். இதில் 2 பேர் ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் ஆறுமுகத்தை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்து தாலுகா போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதால் ஆறுமுகம் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் உள்நோயாளியாக சேர்க்கப்பட்டிருந்தார். அப்போது த.வெ.க., வைச் சேர்ந்த வக்கீல் அன்பு அங்கப்பன் உள்ளிட்ட 10-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் அங்கிருந்த போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு ஆறுமுகத்தை அங்கிருந்து அழைத்துச் சென்றனர்.
இதுகுறித்து தாலுகா போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ராபர்ட் அளித்த புகாரின் பேரில், அரசு மருத்துவமனை போலீசார் அன்பு அங்கப்பன் உள்ளிட்ட 10க்கும் மேற்பட்டோர் மீது கடத்தல் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
ஆறுமுகத்தை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.