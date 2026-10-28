மாணவியை கடத்திய வாலிபர் கைது உடந்தையாக இருந்த பெண்ணும் சிக்கினார்
மாணவியை கடத்திய வாலிபர் கைது உடந்தையாக இருந்த பெண்ணும் சிக்கினார்
UPDATED : அக் 27, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:36 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம் களக்காடு அருகே பள்ளி மாணவியை கடத்திய வாலிபரையும், உடந்தையாக செயல்பட்ட உறவினரான இளம்பெண்ணையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
மாவடி புதுார் மெயின்ரோட்டை சேர்ந்த சீனிவாசன் மகன் பிரபாகரன் 31, கூலித்தொழிலாளி. இவர் 15 வயது பள்ளி மாணவியிடம் பழகி திருமணம் செய்து கொள்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறினார். மாணவி வீட்டை விட்டு வெளியே வர மறுத்தார்.
இந்நிலையில் மேல சாலைபுதுார் வடக்கு தெருவை சேர்ந்த பவித்ரா 23, தனது உறவினரான பிரபாகரனுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு மாணவியிடம் ஆசை வார்த்தை கூறி அவருடன் அனுப்பி வைத்தார்.
மாணவியை காணவில்லை என பெற்றோர் புகாரளித்ததை அடுத்து நாங்குநேரி அனைத்து மகளிர் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். மாணவியை கடத்திய பிரபாகரன், உடந்தையாக இருந்த பவித்ராவை போக்சோவில் கைது செய்தனர்.