/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/ போலீசாரை சுட்டுவிடுவதாக மிரட்டியவர் கைது
ADDED : ஆக 15, 2026 06:15 AM
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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம் தாழையூத்து அருகே மாடர்ன் ரைஸ் மில் பகுதியில் ரோந்து சென்ற போலீசார், ஒருவர் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வந்ததாக கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் அங்கிருந்த ராஜவல்லிபுரத்தை சேர்ந்த இசக்கிமுத்து (எ) ராஜாவை 34,பிடித்தனர்.
அப்போது அவர் போலீசாரை சுட்டு விடுவதாக மிரட்டினார். எனவே போலீசார் அவரை கைது செய்து அவரிடமிருந்து ஒரு துப்பாக்கி மற்றும் ஐந்து தோட்டாக்களை பறிமுதல் செய்தனர். அவர் ஏற்கனவே பழைய குற்றவாளி என தெரியவந்தது. அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.