/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/ நெல்லை மேயருக்கு மிரட்டல்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:52 AM
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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாநகராட்சி மேயர் ராமகிருஷ்ணன் வீட்டிற்கு நேற்றிரவு டூவீலரில் சென்ற 2 மர்ம நபர்கள், அவருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர்.
இதுகுறித்து மேயர் ராமகிருஷ்ணன் அளித்த புகாரின்பேரில் திருநெல்வேலி டவுன் போலீசார் விசாரணையை தொடங்கினர். மேயர் வீட்டில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சி.சி.டிவி., கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து, மிரட்டல் விடுத்த மர்ம நபர்களை அடையாளம் காணும் பணியில் போலீசார் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். திருநெல்வேலயில் பிளாட்களுக்கு மாநகராட்சி அப்ரூவல் அனுமதி தொடர்பான முன்விரோதத்தில் மிரட்டல் நடந்திருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.