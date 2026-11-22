ADDED : நவ 21, 2026 04:48 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மத்திய சிறையில் உள்ள ஆயுள் தண்டனை கைதியை பார்க்க கஞ்சாவுடன் வந்த கோவை, கன்னியாகுமரியைச் சேர்ந்த 3 வாலிபர்களை பெருமாள்புரம் போலீசார் கைது செய்தனர்.
கோவை சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த ஆயுள் தண்டனை கைதியான 'ஒன்றரை கவுதம்' (எ) கவுதம், பாதுகாப்பு காரணமாக சில மாதங்களுக்கு முன் திருநெல்வேலி மத்திய சிறைக்கு மாற்றப்பட்டார். அவரைப் பார்க்க நேற்று (நவ.,20) கோவை மலுமிச்சம்பட்டியைச் சேர்ந்த மணி மகன் பிச்சைபாண்டி 27, ஜான் பீட்டர் மகன் ஜோஸ்வா தேவபிரியன் 25, கன்னியாகுமரியைச் சேர்ந்த ராமசாமி மகன் கோபி 26, ஆகியோர் வந்தனர்.
பார்வையாளர் வளாகத்தில் காத்திருந்த அவர்களை பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த மணிமுத்தாறு பட்டாலியன் போலீஸ்காரர் ராமசந்திரராஜ் சோதனை செய்தார். அப்போது ஜோஸ்வா தேவபிரியன் தனது சட்டையின் கை மடிப்பில் கஞ்சா மறைத்து வைத்திருந்தது தெரிந்தது.
இதுகுறித்து சிறை அலுவலர் முனியாண்டி விசாரணை நடத்தி, மூவரையும் பெருமாள்புரம் போலீசில் ஒப்படைத்தார். போலீசார் மூவர் மீதும் 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர்.