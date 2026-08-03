அகஸ்தியர் அருவி சாலையை சீரமைக்க முதல்வருக்கு த.வெ.க., நிர்வாகி கோரிக்கை
அகஸ்தியர் அருவி சாலையை சீரமைக்க முதல்வருக்கு த.வெ.க., நிர்வாகி கோரிக்கை
ADDED : ஆக 03, 2026 12:05 AM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம், அகஸ்தியர்பட்டியைச் சேர்ந்த த.வெ.க., உறுப்பினரும், சமூக ஆர்வலருமான ஸ்பர்ஜன் சுகுமார் என்பவர், சமூக வலைதளமான இன்ஸ்டாகிராம் மூ லம் வெளியிட்டுள்ள பதிவு:
திருநெல்வேலி மாவட்டம், அகஸ்தியர் அரு விக்கு, ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணியர் வந்து செல்கின்றனர்.
ஆனால், பாபநாசத்தில் இருந்து அகஸ்தியர் அருவிக்கு செல்லும் 1.5 கி.மீ., சாலை, 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக குண்டும் குழியுமாக உள்ளது.
இதனால் டூ - வீலர், கார் உள்ளிட்ட வாகனங்களில் செல்லும் பயணியர், கடும் சிரமத்துக்கு ஆளாகின்றனர். தற்போது, அம்பாசமுத்திரம் தொகுதிக்கு எம்.எல்.ஏ., இல்லாத நிலையில், இடைத்தேர்தல் வரை காத்திருக்காமல் தமிழக அரசு உடனடியாக சாலையை சீரமைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக ஒரு சமூக ஆர்வலர், 2024ல் தொடர்ந்த வழக்கில், சாலையை சீரமைக்க, அரசுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு உள்ளது. இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகியும் அந்த உத்தரவு நிறைவேற்றப் படவில்லை.