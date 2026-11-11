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திருட்டு வழக்கில் கைதானதால் த.வெ.க., நிர்வாகி நீக்கம்
திருட்டு வழக்கில் கைதானதால் த.வெ.க., நிர்வாகி நீக்கம்
UPDATED : நவ 10, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:07 PM
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திருநெல்வேலி: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் திருநெல்வேலி வடக்கு மாவட்ட தொண்டரணி இணை அமைப்பாளராக இருந்த இசக்கி ராஜா, கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
சட்டத்திற்கு முரணான செயல்களில் ஈடுபட்டதாக எழுந்த புகார்களின் அடிப்படையில் கட்சியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கை விதிகளின்படி இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக வடக்கு மாவட்ட தொண்டரணி அமைப்பாளர் எஸ்.பிரதிப் வெளியிட்ட அறிவிப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் இனி கட்சி நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் இசக்கி ராஜாவுடன் கட்சி சார்பில் எந்த தொடர்பும் வைத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அவர் திருட்டு வழக்கில் கைதானதால் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக கட்சியினர் தெரிவித்தனர்.