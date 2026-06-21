திருநெல்வேலி மேயருக்கு மிரட்டல் விடுத்த இருவர் கைது
திருநெல்வேலி மேயருக்கு மிரட்டல் விடுத்த இருவர் கைது
ADDED : ஜூலை 21, 2026 11:56 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாநகராட்சி மேயர் ராமகிருஷ்ணனுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
மேயர் ராமகிருஷ்ணன், டவுன் வேணுவன குமாரர் கோயில் தெருவில் வசிக்கிறார். நேற்று முன்தினம் இரவு டவுன் ஜாமியா பள்ளிவாசல் தெருவைச் சேர்ந்த முகமது அப்சல் 25, அப்துல் அஜீஸ் 23, ஆகியோர் இவரது வீட்டின் முன் வந்தனர். மேயரை ஆபாசமாக திட்டி, கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர்.
இதுகுறித்து மேயர் ராமகிருஷ்ணன் போலீசில் புகார் அளித்தார். வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், தப்பியோட முயன்ற இருவரையும் கைது செய்தனர்.
திருநெல்வேலி தியாகராஜ நகர் பகுதியில் உள்ள நகைக் கடையில் பணிபுரிந்த இருவரும், சம்பவத்தன்று குடிபோதையில் மேயர் வீட்டிற்கு சென்றனர்.
ஏற்கனவே மேயரிடம் கிரிக்கெட் பேட், பந்து உள்ளிட்ட விளையாட்டு உபகரணங்களை பெற்றிருந்ததால், மீண்டும் அதுபோல் கேட்க சென்றதாக போலீசாரிடம் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். எனினும் இவர்களை வேறு யாரேனும் துாண்டிவிட்டனரா, அரசியல் முன்விரோதம் காரணமா என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். முன்னெச்சரிக்கையாக மேயர் வீட்டிற்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.