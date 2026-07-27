﻿ ரூ.10 லட்சம் மோசடி மதுரையில் இருவர் கைது

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:20 PM
திருநெல்வேலி: ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் முதலீடு செய்தால், அதிக லாபம் தருவதாக கூறி, 10.78 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த அருண்குமார், 39, ஆனந்தகுமார், 40, ஆகியோரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
புதுக்கோட்டை மாவட் டம், இலுப்பூரை சேர்ந்தவர் செல்வமேரி, 34. தனியார் நிறுவன கணக்காளர். இவரிடம், திருநெல்வேலி, பேட்டையை சேர்ந்த சந்திரசேகர், 45, அவரது தோழி மதுரை பொதும்புவை சேர்ந்த சரண்யாவும், ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில், 1 லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்தால், அதிக லாபம் கிடைக்கும் என கூறினர். நம்பிய செல்வமேரி, 2025 மார்ச், 14-ல் சந்திரசேகரிடம், 3 லட்சம் ரூபாய் வழங்கினார்.
அதன்பின், மேலும் முதலீடு செய்ய வேண்டும் என கூறியதால், சந்திரசேகரின் நண்பர்களான மதுரை மாவட்டம், மாட்டுத்தாவணியைச் சேர்ந்த அருண்குமார், ஆனந்தகுமார் மற்றும் சரண்யாவிடம், 7 லட்சத்து, 78, 000 ரூபாய் கொடுத்து ஏமாந்தார்.
செல்வமேரி புகாரில், திருநெல்வேலி போலீசார், அருண்குமார், ஆனந்தகுமார் ஆகியோரை கைது செய்து, சந்திரசேகர், சரண்யாவை தேடு கின்றனர்.