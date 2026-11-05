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சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை இருவருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை இருவருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை

UPDATED : நவ 04, 2026 11:11 AM

ADDED : நவ 04, 2026 11:07 AM

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UPDATED : நவ 04, 2026 11:11 AM ADDED : நவ 04, 2026 11:07 AM

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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலியை சேர்ந்த 11 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த இரு வாலிபர்களுக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து மாவட்ட போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.

துாத்துக்குடி மாவட்டம் வசவப்பபுரத்தைச் சேர்ந்த கோபிகிருஷ்ணா 21, விஷால் 19. இவர்கள் திருநெல்வேலியை சேர்ந்த 11 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்தனர். பெற்றோர் புகாரின் பேரில், திருநெல்வேலி ஊரக அனைத்து மகளிர் போலீசார் கடந்தாண்டு போக்சோவில் இருவரையும் கைது செய்தனர்.

வழக்கு விசாரணை திரு நெல்வேலி போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடந்தது. இதில் இருவருக்கும் தலா 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை, ரூ.5000 அபராதம் விதித்து நீதிபதி சுரேஷ் குமார் நேற்று தீர்ப்பளித்தார். பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு ரூ.1 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கவும் உத்தரவிட்டார்.

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