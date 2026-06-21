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﻿ சிறுவன் உட்பட இருவருக்கு அரிவாள் வெட்டு; நெல்லையில் வெறிச்செயல்

﻿ சிறுவன் உட்பட இருவருக்கு அரிவாள் வெட்டு; நெல்லையில் வெறிச்செயல்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 11:58 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 11:58 PM

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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம் விக்கிரமசிங்கபுரத்தில் மர்ம நபர்கள் நடத்திய சரமாரி அரிவாள் வெட்டில் 16 வயது சிறுவன் உட்பட இருவர் காயமடைந்தனர்.

விக்கிரமசிங்கபுரம் சந்தன மாரியம்மன் கோயில் எதிரே உள்ள பரோட்டா கடை அருகே சுபாஷ் 21, இசக்கிபாபு 19, மற்றும் 16 வயது சிறுவன் நின்றுகொண்டிருந்தனர்.

அப்போது டூவீலரில் வந்த இருவர், சுபாஷை அரிவாளால் வெட்ட முயன்றனர். அவர் தப்பியோடிய நிலையில், இசக்கிபாபு மற்றும் 16 வயது சிறுவனை சரமாரியாக வெட்டினர். பின் மிரட்டியபடி அங்கிருந்து தப்பினர்.

காயமடைந்த இருவரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இசக்கிபாபு அளித்த புகாரின் பேரில், விக்கிரமசிங்கபுரம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தப்பியோடிய இருவரை தேடுகின்றனர்.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அரிவாள் வெட்டு சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரிக்கின்றன. கடந்த மார்ச் 2ம் தேதி நாங்குநேரி அருகே பெரும்பத்து கிராமத்தில் 9 பேர் நடத்திய தாக்குதலில் இருவர் உயிரிழந்தனர். 6 பேர் காயமடைந்தனர்.

மே 29ல் திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்களில் பல இடங்களில் ஆயுத கும்பல் நடத்திய தாக்குதலில் நெட்டூரில் 6 பேரும், மானுார் அருகே 2 பேரும் காயமடைந்தனர்.

அடுத்தடுத்து நடைபெறும் இந்த அரிவாள் வெட்டு சம்பவங்களால் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.

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