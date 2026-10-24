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வேத பாடசாலை ஆசிரியர் போக்சோவில் கைது
வேத பாடசாலை ஆசிரியர் போக்சோவில் கைது
UPDATED : அக் 23, 2026 01:53 AM
ADDED : அக் 23, 2026 01:48 AM
UPDATED : அக் 23, 2026 01:53 AM ADDED : அக் 23, 2026 01:48 AM
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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாங்குநேரி அருகே தளபதி சமுத்திரம் கீழூரில் உள்ள தனியார் வேத பாடசாலையில் சிறுவர்களுக்குப் பாலியல் தொல்லை அளித்த பீகாரைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் துர்கேஷ் திவாரி 23, போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டார்.
இவர் பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 8 முதல் 13 வயதுடைய 9 சிறுவர்களை அழைத்து வந்து வேதம் கற்பித்து வந்தார். பாதிக்கப்பட்ட சிறுவன் ஒருவன் அளித்த தகவலின்படி பாடசாலை நிர்வாகி ஆனந்தலட்சுமி நாங்குநேரி அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் அளித்தார். போலீசார் விசாரணையில் 8 சிறுவர்களுக்குப் பாலியல் தொல்லை அளித்தது உறுதியானதைத் தொடர்ந்து ஆசிரியரைக் போக்சோ வழக்கில் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.