திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை: அணைகளில் நீர்மட்டம் உயர்வு
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை: அணைகளில் நீர்மட்டம் உயர்வு
ADDED : நவ 10, 2026 08:37 AM
ADDED : நவ 10, 2026 08:37 AM
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இன்று காலை வரை பரவலாக பெய்த மழையால் அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. பாபநாசம் அணை நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் 1.75 அடி உயர்ந்துள்ளது.
நேற்று 70 அடியாக இருந்த பாபநாசம் அணை நீர்மட்டம் இன்று காலை 8 மணி நிலவரப்படி 71.75 அடியாக உயர்ந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு 1,451 கனஅடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. அணையிலிருந்து வினாடிக்கு 100 கனஅடி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது.
சேர்வலாறு அணை நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் 5.19 அடி உயர்ந்து 87.93 அடியாகவும், மணிமுத்தாறு அணை 1.38 அடி உயர்ந்து 68.99 அடியாகவும் உள்ளது. மணிமுத்தாறு அணைக்கு வினாடிக்கு 954 கனஅடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது.
மாவட்டத்தில் உள்ள 18 மழைமானி நிலையங்களில் மொத்தம் 819.90 மி.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது. சராசரி மழையளவு 45.55 மி.மீ., ஆகும். அதிகபட்சமாக ஊத்தில் 133 மி.மீ., நாலுமுக்கு 105 மி.மீ., காக்காச்சியில் 93 மி.மீ., களக்காட்டில் 86.80 மி.மீ., மாஞ்சோலையில் 75 மி.மீ., மழை பெய்துள்ளது.
மற்ற மழைமானி நிலையங்களில் பதிவான மழையளவு (மி.மீ.,): அம்பாசமுத்திரம் 15.80, சேரன்மாதேவி 15.40, மணிமுத்தாறு 36.20, நாங்குநேரி 44, பாளையங்கோட்டை 12, பாபநாசம் 40, ராதாபுரம் 7, திருநெல்வேலி 24.50, சேர்வலாறு 44, கன்னடியன் அணைக்கட்டு 24.20, மூலைக்கரைப்பட்டி 45, நம்பியாறு அணை 14, கொடுமுடியாறு அணை 5.
தொடர் மழையால் அணைகளின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவது விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.