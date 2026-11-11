திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை

ADDED : நவ 10, 2026 07:12 PM
திருநெல்வேலி:
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இன்று (நவ.,10) காலை வரை பரவலாக பெய்த மழையால் அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. பாபநாசம் அணை நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் 1.75 அடி உயர்ந்துள்ளது.
நேற்று (நவ.,9) 70 அடியாக இருந்த பாபநாசம் அணை நீர்மட்டம் இன்று காலை 8:00 மணி நிலவரப்படி 71.75 அடியாக உயர்ந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு 1,451 கனஅடி நீர் வந்தது. அணையிலிருந்து வினாடிக்கு 100 கனஅடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டது.
சேர்வலாறு அணை நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் 5.19 அடி உயர்ந்து 87.93 அடியாகவும், மணிமுத்தாறு அணை 1.38 அடி உயர்ந்து 68.99 அடியாகவும் உள்ளது. மணிமுத்தாறு அணைக்கு வினாடிக்கு 954 கனஅடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது.
மாவட்டத்தில் சராசரி மழையளவு 45.55 மி.மீ., அதிகபட்சமாக மாஞ்சோலை மலை ஊத்து எஸ்டேட்டில் 133 மி.மீ., நாலுமுக்கு 105 மி.மீ., காக்காச்சியில் 93 மி.மீ., களக்காட்டில் 86.80 மி.மீ., மாஞ்சோலையில் 75 மி.மீ., மழை பெய்துள்ளது.
அம்பாசமுத்திரத்தில் 15.80, சேரன்மாதேவியில் 15.40, மணிமுத்தாறில் 36.20, நாங்குநேரியில் 44, பாளையில் 12, பாபநாசத்தில் 40, ராதாபுரத்தில் 7, திருநெல்வேலியில் 24.50, சேர்வலாறில் 44, கன்னடியன் அணைக்கட்டில் 24.20, மூலைக்கரைப்பட்டியில் 45, நம்பியாறு அணையில் 14, கொடுமுடியாறு அணையில் 5 மி.மீ., மழை பெய்தது.
தொடர் மழையால் அணைகளின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவது விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.