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﻿ மின் இணைப்புக்கு ரூ.2000 வாங்கிய வயர்மேன் கைது

﻿ மின் இணைப்புக்கு ரூ.2000 வாங்கிய வயர்மேன் கைது

ADDED : ஜூலை 21, 2026 11:49 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 11:49 PM

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திருநெல்வேலி: தென்காசி அருகே வீட்டு மின் இணைப்பு வழங்க ரூ.2000 லஞ்சம் வாங்கிய மின்வாரிய வயர்மேன் ஆறுமுகச்சாமியை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் கையும் களவுமாக கைது செய்தனர்.

தென்காசி மாவட்டம் புன்னையாபுரத்தைச் சேர்ந்த சண்முகசுந்தரம் 37, வயரிங் காண்ட்ராக்டராக உள்ளார். இவர் தென்காசி மேட்டுத்தெரு நாகராஜனின் புதிய வீட்டிற்கு மின் இணைப்பு பெற விண்ணப்பித்திருந்தார். இதற்கான கட்டணமாக ரூ.13,725 மற்றும் ரூ.27,660 ஆகிய தொகைகளை ஆன்லைனில் செலுத்தினார். மின் கம்பம் நடும் பணி உள்ளிட்ட பணிகள் நிறைவடைந்தன.

இதையடுத்து மின் மீட்டர் பொருத்துவதற்கு தென்காசி மின்வாரிய அலுவலக வயர்மேன் ஆறுமுகச்சாமி 53, ரூ.2000 லஞ்சம் கேட்டார். பணம் கொடுத்தால்தான் மின் இணைப்பு வழங்கப்படும் என கூறினார்.

லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத சண்முகசுந்தரம், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசில் புகார் அளித்தார். டி.எஸ்.பி., பால் சுதர் தலைமையில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, ரசாயனப்பவுடர் தடவிய ரூ.2000 -ஐ சண்முகசுந்தரத்திடம் கொடுத்து அனுப்பினர். திட்டமிட்டபடி நேற்று வயர்மேன் ஆறுமுகச்சாமி அவரிடம் லஞ்சப் பணத்தை பெற்றபோது, அங்கு மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் கையும் களவுமாக கைது செய்தனர்.

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