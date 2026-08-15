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﻿ பலரிடம் லட்சக்கணக்கில் பணம் 'அபேஸ்' செய்த பெண்கள் கைது

﻿ பலரிடம் லட்சக்கணக்கில் பணம் 'அபேஸ்' செய்த பெண்கள் கைது

ADDED : ஆக 12, 2026 11:23 PM

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ADDED : ஆக 12, 2026 11:23 PM

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திருநெல்வேலி: முதலீடுக்கு அதிக வருவாய் என ஆசை காட்டி, பலரிடமும் பணம் பெற்றதாக, நெல்லையைச் சேர்ந்த இளம்பெண்கள் சண்முகலட்சுமி, 23, பூரணி, 30, ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

திருநெல்வேலி டவுன், கோட்டையடி தெருவைச் சேர்ந்தவர் தங்கமாரி, 47. இவர், நெல்லை போலீஸ் கமிஷனர் தேஷ்முக் சேகரிடம் அளித்த புகார்:

திருநெல்வேலி மாவட்டம், கரையிருப்பு அம்மன் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்த சண்முகலட்சுமி எனக்கு பழக்கமானவர். அவர் மூலம் அறிமுகமான தச்சநல்லுாரைச் சேர்ந்த முத்துராம், 35, அவரது மனைவி பூரணி ஆகியோர், 2026- பிப்ரவரி மாத தொடக்கத்தில் என்னை சந்தித்தனர்.

தங்களை 'கியூநெட்' நிறுவன, திருநெல்வேலி மாவட்ட மேலாளர்கள் என அறிமுகப்படுத்தி, அடிக்கடி என்னை தொடர்பு கொண்டு, எங்கள் நிறுவனத்தில், 5 லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்தால், மாதம் லட்சக்கணக்கில் கமிஷன், வருமானம் ஈட்டலாம் என்றும், பகுதி நேர வேலை செய்து, குறுகிய காலத்தில் பெரும் பணக்காரர் ஆகலாம் என்றும் ஆசை காட்டி, என்னை முதலீடு செய்ய வைத்தனர்.

பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாகியும், எனக்கு எந்த வருமானமும் வழங்கவில்லை. பணத்தை திரும்ப கேட்டால், யாராவது இருவரை முதலீடு செய்ய வைத்தால், என் பணத்தை திருப்பித் தருவதாகவும், போலீசில் புகார் அளித்தாலும், எங்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது எனவும் மிரட்டுகின்றனர்.

இவ்வாறு அதில் கூறியிருந்தார்.

க மிஷனர் உத்தரவில், ஜங்ஷன் குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, சண்முகலட்சுமி, பூரணியை கைது செய்தனர்; தலைமறைவான முத்துராமை தேடுகின்றனர். இவர்கள், மேலும் பலரிடமும் லட்சக்கணக்கில் முதலீடு பெற்றதாக தெரிகிறது. இதுகுறித்து, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புகார் அளித்தால், நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

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