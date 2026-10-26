இளம் பெண்ணை ஏமாற்றியதாக வாலிபர் கைது

UPDATED : அக் 25, 2026 04:56 PM
ADDED : அக் 25, 2026 04:54 PM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி தச்சநல்லுார் நல்மேய்ப்பர் நகர் 5-வது தெரு ராமமூர்த்தி மகன் சஞ்சய் ராம் 24. இவரது உறவினர் குடும்பத்தினர் துாத்துக்குடியில் வசிக்கின்றனர். சில மாதங்களுக்கு முன் திருமணத்திற்காக திருநெல்வேலி வந்த அவர்கள், இரவு நேரமானதால் மகளுடன் ராமமூர்த்தி வீட்டில் தங்கினர்.
அப்போது இளம்பெண்ணை தனி அறைக்கு அழைத்துச் சென்று சஞ்சய் ராம் பாலியல் வன்கொடுமை செய்தாராம். சில மாதங்களுக்குப் பின் கர்ப்பமான அப்பெண், பெற்றோரிடம் தெரிவித்தார். கர்ப்பத்தை கலைத்துவிட்டு வந்தால் திருமணம் செய்து கொள்வதாக சஞ்சய் ராம் கூறியதை நம்பி கர்ப்பத்தை கலைத்துள்ளார். பின்னர் திருமணம் செய்ய மறுத்ததுடன், அவமானப்படுத்துவதாக மிரட்டியதாகவும் புகார் அளித்தார். சஞ்சய் ராமை டவுன் மகளிர் போலீசார் கைது செய்தனர்.