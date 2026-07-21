/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/ அரசு பஸ்சில் நகை திருட்டு இளம்பெண் கைது
ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:51 AM
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திருநெல்வேலி: தென்காசி மாவட்டம் புளியங்குடி அருகே சிந்தாமணியை சேர்ந்தவர் தீபா 45. உறவினர் திருமண விழாவில் பங்கேற்க அரசு பஸ்சில் தென்காசிக்கு சென்றார். 9 பவுன் தங்க நகைகளை கைப்பையில் வைத்திருந்தார்.
கடையநல்லுார் பஸ் ஸ்டாண்டில் கூட்ட நெரிசலின் போது கைப்பையில் இருந்த நகைகள் திருட்டுபோனது. இதுகுறித்து தீபா புகாரின்பேரில் கடையநல்லுார் போலீசார் பஸ் ஸ்டாண்ட் சி.சி.டி.வி., காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர்.
விசாரணையில் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கட்டமுடுவு பகுதியை சேர்ந்த சத்யா 34, நகையை திருடியது தெரியவந்தது. அவரை கைது செய்த போலீசார், 9 பவுன் நகைகளையும் மீட்டனர்.