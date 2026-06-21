/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/ இரு சிறுவர்களிடம் அத்துமீறல் வாலிபர் போக்சோவில் கைது
இரு சிறுவர்களிடம் அத்துமீறல் வாலிபர் போக்சோவில் கைது
இரு சிறுவர்களிடம் அத்துமீறல் வாலிபர் போக்சோவில் கைது
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:21 PM
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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம் களக்காடு ஞானசம்பந்தபுரம் தெருவைச் சேர்ந்த நம்பிராஜனின் மகன் சதீஸ்வர் 19. இவர் அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 8 மற்றும் 9-ம் வகுப்பு படித்து வரும் 2 சிறுவர்களை ஆசை வார்த்தை கூறி மறைவான இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாக புகார் எழுந்தது.
இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட சிறுவர்கள் பெற்றோரிடம் தெரிவித்தனர். பின் நாங்குநேரி அனைத்து மகளிர் போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து சதீஸ்வரை கைது செய்தனர்.