முன்விரோதத்தில் இளைஞர் கொலை; தப்பியோட முயன்ற இருவருக்கு கை முறிவு
முன்விரோதத்தில் இளைஞர் கொலை; தப்பியோட முயன்ற இருவருக்கு கை முறிவு
ADDED : நவ 05, 2026 08:56 AM
ADDED : நவ 05, 2026 08:56 AM
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாநகரில் இளைஞர் கொலை வழக்கில் 5 பேரை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். போலீசாரிடம் இருந்து தப்பியோடிய 2 பேர் கீழே விழுந்து காயமடைந்தனர்.
திருநெல்வேலி மாநகரம், மனக்காவலம் பிள்ளைநகர் பகுதியில் வசித்த சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளி சாலமோன் சாம் பிரபாகர், 32, என்பவர் முன்விரோதம் காரணமாக அரிவாளால் தாக்கிக் கொலை செய்யப்பட்டார்.
மாநகர போலீசார் உடனடியாக விசாரணை நடத்தி, கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய பட்டாணி மாரிமுத்து, 32, சுபாஷ், 32, மான் செல்வகுமார், 40, மகாராஜன், லிங்கத்துரை, 23, மற்றும் இளஞ்சிறார் ஒருவர் என 6 பேரை அடையாளம் கண்டனர். இதில், சிறுவனைத் தவிர எஞ்சிய 5 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
மகாராஜன், லிங்கத்துரை தப்பியோட முயன்றபோது கீழே விழுந்து கைகளில் காயமடைந்தனர். இருவரும் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் உள்நோயாளிகளாக சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.