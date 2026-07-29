/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ சீத்தஞ்சேரி சாலையோரம் 10 கிலோ குட்கா பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:52 PM
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ஊத்துக்கோட்டை, ஜூலை 30–
சீத்தஞ்சேரியில், சாலையோரம் இருந்த, 10 கிலோ குட்கா பொருட்களை, போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
பென்னலுார்பேட்டை அடுத்த, சீத்தஞ்சேரி பகுதியில், குட்கா பொருட்கள் கடத்தப்படுவதாக, போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. பென்னலுார்பேட்டை போலீசார், அப்பகுதியில் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, சாலையின் ஓரம் ஒரு பை இருந்ததை, போலீசார் கண்டனர். அதை பிரித்து சோதித்ததில், 10 கிலோ குட்கா பொருட்கள் இருந்தது.
போலீசை கண்டதும், குட்கா எடுத்து சென்ற நபர், அதை போட்டு விட்டு தப்பிச்சென்றுள்ளார். இதுகுறித்து, பென்னலுார்பேட்டை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.