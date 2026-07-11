/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ தொழிற்சாலையில் திருடிய 11 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:01 PM
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கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி அருகே தனியார் தொழிற்சாலையில் காப்பர், மடிக்கணினி உள்ளிட்ட பொருட்களை திருடிய, 11 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த ஈகுவார்பாளையம் அருகே சித்துார்நத்தம் கிராமத்தில், ‘மீனாட்சி ஸ்டீல்ஸ்’ என்ற பெயரில் தனியார் இரும்பு உருக்கு தொழிற்சாலை இயங்கி வருகிறது. கடந்த 5ம் தேதி இரவு, தொழிற்சாலைக்குள் சுவர் ஏறி குதித்த கும்பல், அங்கிருந்த காப்பர், மடிக்கணினி உள்ளிட்ட, 1.50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்களை திருடினர்.
இதுகுறித்த புகாரின்படி, காயலார்மேடு சற்குணம், 25, மெர்வின், 20, தினேஷ், 21, மகாவிஷ்ணு, 21, சிபிராஜ், 24, கோங்கல்மேடு கவிராஜ், 18, உள்ளிட்ட 11 பேரை கைது செய்த போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.