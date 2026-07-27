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சாலையில் கவிழ்ந்த வாகனம் 2 டன் ரேஷன் அரிசி சிக்கியது
சாலையில் கவிழ்ந்த வாகனம் 2 டன் ரேஷன் அரிசி சிக்கியது
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:21 PM
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கும்மிடிப்பூண்டி, ஜூலை 28–
கும்மிடிப்பூண்டி அருகே, சாலையில் கவிழ்ந்த சரக்கு வாகனத்தில் இருந்த, 2 டன் கடத்தல் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
சென்னையில் இருந்து ஆந்திரா நோக்கி, நேற்று மாலை, கூண்டு அடைத்த சிறிய ரக சரக்கு வாகனம் சென்று கொண்டிருந்தது.
சென்னை – கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலையில், கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த பெத்திக்குப்பம் மேம்பால இறக்கத்தில், கட்டுப்பாட்டை இழந்த சரக்கு வாகனம், சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
இந்த விபத்தில், ஆந்திரா கடத்த முயன்ற, 2 டன் ரேஷன் அரிசி மூட்டைகள், கவிழ்ந்த வாகனத்தில் இருந்து சாலையில் சிதறின. சரக்கு வாகனத்தின் டிரைவர் தப்பி ஓடினார்.
வழக்கு பதிந்த கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் போலீசார், அரிசியுடன் வாகனத்தை பறிமுதல் செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.