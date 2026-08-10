பழிக்கு பழி கொலை வழக்கு மேலும் 4 பேர் பிடிபட்டனர்

ADDED : ஆக 09, 2026 08:32 PM
ஊத்துக்கோட்டை: வெங்கல் அருகே நண்பனை கொலை செய்த வழக்கில், மேலும் நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ஆவடி அடுத்த பொத்துார் பகுதியில், கடந்த 1ம் தேதி ரவுடி சதீஷ் கொலை செய்யப்பட்டார். அந்த வழக்கில், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ரவுடி பரத் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். ஆத்திரமடைந்த சதீஷின் நண்பர் நடராஜ், பரத்தின் நண்பர் சூர்யாவை கொலை செய்ய திட்டமிட்டார்.
கடந்த 5ம் தேதி நடராஜ் மற்றும் கூட்டாளிகளான பொத்துார் பெஞ்சமின், 25, ஆகாஷ், 20, ஆகியோருடன் சேர்ந்து, காக்கவாக்கம் ஏரிக்கரையில் சூர்யாவை கொலை செய்து, வெங்கல் காப்புக்காட்டில் புதைத்தனர்.
இந்த வழக்கில், நடராஜ் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். மேலும், இந்த வழக்கில் அய்யப்பன், தண்டலம் தனுஷ்ராஜ், 24, கபில், 26, அரவிந்த், 24, ஆகியோரை வெங்கல் போலீசார் கைது செய்து, திருவள்ளூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.