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திருத்தணி கோவில் ஆடிக்கிருத்திகையில் 750 டன் பூ மாலை கழிவுகள் அகற்றம்

திருத்தணி கோவில் ஆடிக்கிருத்திகையில் 750 டன் பூ மாலை கழிவுகள் அகற்றம்

ADDED : ஆக 08, 2026 06:11 PM

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ADDED : ஆக 08, 2026 06:11 PM

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திருத்தணி: திருத்தணி முருகன் கோவிலில் நான்கு நாட்கள் நடந்த ஆடிக்கிருத்திகை விழாவில், 750 டன் பூ மாலை, காவடி கூடைகள் உள்ளிட்ட கழிவுகள் அகற்றப்பட்டன.

திருத்தணி முருகன் கோவிலில், ஆடிக்கிருத்திகை மற்றும் மூன்று நாள் தெப்ப திருவிழாவில், மூன்றரை லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் காவடிகளுடன் வந்து நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினர்.

முன்னதாக, சரவணப்பொய்கை, நல்லாங்குளம் ஆகிய இடங்களில் பக்தர்கள் நீராடி, மலர் மாலைகளை கழற்றி விட்டு, புதிய மாலைகளுடன் காவடிகளுக்கு பூஜை செய்து வழிபட்டனர்.

மேலும், காவடி மண்டபத்தில் நேர்த்திக்கடனை செலுத்திய பின், காவடிகளில் இருந்த மலர் மாலைகளை போட்டு விட்டு செல்வர். மேற்கண்ட இடங்களில் கோவில் நிர்வாகம் மற்றும் நகராட்சி நிர்வாகம் இணைந்து, 900 ஊழியர்கள் மூலம், 750 டன் பூமாலை, காவடி கூடை மற்றும் குப்பைகளை அகற்றி, பிளிச்சிங் பவுடர் துாவினர்.

நகராட்சியின் மூலம் சேகரித்த மட்கும், மட்காத குப்பை கழிவுகளை தரம்பிரித்து, உரக்கிடங்கிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

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